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Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

A Milli Takım'ı EURO 2020 finallerine götürmeyi başaran Şenol Güneş, yüzde 71,5'lik başarı yüzdesiyle de hem Fatih Terim'i hem de Mustafa Denizli'yi geçmeyi başardı.

19.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:43
Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hesap kitap yapmadan gitmeye hak kazanırken, harika bir performans gösterdi. Elbette başarıda en büyük pay sahiplerinin başında Teknik Direktörümüz geldi.

EN İYİ YÜZDE ŞENOL GÜNEŞ'E AİT

Fanatik'in haberine göre; Mircea Lucescu'nun ardından göreve gelen Güneş, EURO 2020'de H Grubu'nda ilkleri başarırken, Ay-Yıldızlılar'ın tarihindeki en iyi grup performansına imzasını atmasını sağladı ve ülkemizi kendisi gibi büyük turnuvalara götüren iki ismi geçerek, en iyi başarı yüzdesine sahip oldu.

Milliler'i 2002 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2020'ye de götüren Güneş, Ay-Yıldızlı ekiple toplamda çıktığı 44 resmi maçta yüzde 71.5'lik başarısı yüzdesiyle zirvede yer alırken, , 68 maçta yüzde 61.7 ile ikinci, de 26 maçta yüzde 54'le üçüncü sırada yer aldı.


Haber Videosu: Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı
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