Şenol Güneş, Galatasaray maçında sadece Emre Mor'u takip etti

19.09.2019 10:42

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaştı. Golsüz sona eren karşılaşmayı Şenol Güneş de izledi.

A Milli Takım çalıştırıcısı Şenol Güneş, Galatasaray maçını takip etmek için Belçika'ya giderken, tecrübeli hoca Emre Mor'u izlemek için ise tam 60 dakika bekledi.

GALATASARAY 11 YABANCI İLE ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.