Şenol Güneş'e Teşekkür Plaketi Verildi
Beşiktaş'ın başındaki 4 yıllık macerasını Kasımpaşa maçıyla birlikte noktalayan Teknik Direktör Şenol Güneş'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri Kasımpaşa maçıyla birlikte kapanırken, tecrübeli hocaya karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi verildi.
2015-2016 sezonu öncesinde siyah-beyazlı ekibin başına geçen ve geldiği sezon itibariyle Beşiktaş'ta üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Liginde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından kariyerine A Milli Takım'da devam edecek. Beşiktaş'ın başında son maçına çıkan Şenol Güneş'e, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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en iyi tiyatrocu ödülünü aldıCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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SAKIN GERİ DÖNMECevap Yaz 4 7 Yayından KaldırÜMİT: adam 4 yılda 2 şampiyonluk 1 şp ligi nağmalup liderlik 1 uefa çeyrek final başarıları yaşattı bu adamdan önce üst üste 2 şampiyonluğu 30 sene önce senin baban görmüştü hainlik yapmayın adam layığıyla hizmet etti camiaya çalıştı bize yakışan alkışlarla göndermek adamı6 1 Yayından KaldırEMRE: Ihanet etmeyin8 2 Yayından Kaldır
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