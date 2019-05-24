Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. Tecrübeli teknik adam saha içinde üçlü çektirirken, futbolcular da Güneş'i omuzlara aldı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Taraftarlar maçın ardından takımı ve hocayı tribünlere çağırdı.
ŞENOL GÜNEŞ'İ OMUZLARA ALDILAR
Soyunma odasından çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası oyuncularla birlikte tribünlere giderek taraftara veda etti. Oyuncular da tecrübeli teknik adamı omuzlara aldı.
YORUMLAR (1)
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YOLUN AÇIK OLSUN HOCAM. AH BİR DE ŞU DERBİ MAÇLARDA ÇIKARDIĞIN KADRO VE KORKAK OYUN OYNATMA ANLAYIŞIN OLMASA DAHA İYİYDİ. BELKİ DE 4. ŞAMPİYONLUĞUMUZU KUTLUYORDUK. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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