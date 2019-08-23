Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti!

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'taki görevi sona eren ve yoluna A Milli Takım'da devam eden Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti.

23.08.2019 21:27
Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti. 4 yıl boyunca siyah-beyazlı takımın başında olan, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta ilk kez bir maça misafir olarak geldi.

FENERBAHÇE-GAZİŞEHİR MAÇINI DA TAKİP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarını da tribünden takip eden Güneş, bu haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesini de boş geçmedi.

Kaynak: İHA
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