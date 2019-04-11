Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi!

Sezon sonu Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Şener Özbayraklı hem formayı unuttu hem de maçların ardından takım otobüsü yerine özel aracını kullanıyor. Başkan Ali Koç'un Şener Özbayraklı ile devam kararı verse de oyuncunun tavırları sonrası bu karardan vazgeçildi.

Şener Özbayraklı'nın F.Bahçe'deki son haftaları… Devre arasında G.Saray ya da Beşiktaş'a gideceği konuşulan milli sağ bek, hem motivasyon olarak, hem de performans olarak aşağı iniyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek Şener, Yanal döneminde ligde sadece 1 kez şans bulabildi! Ligin ilk yarısının kapanış maçı olan Antalya deplasmanında son dakikalarda oyuna giren Şener, hiç iyi sinyal vermeyince, geleceği de değişti.

MUKAVELESİ UZATILACAKTI

Akşam'da yer alan habere göre; Kadroda olduğu maçlarda oynatılmayan Şener, takım otobüsüne değil, hususi aracına biniyor. Vücut dili kötü Şener gibi, oynayamayan diğer takım arkadaşları da aynı ruh halinde. Ve bu, düzenli oynayan oyunculara tesir ediyor. Başkan Koç, "Şener'le devam" dese de sonrasında bundan vazgeçildi...

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YORUMLAR (18)

  • DODO KIBRIS:
    Aslan Trabzosnporlu. Oraya gidip kirlenmene değdimi. nEYSE gel kırklarız seni paklanırsın.
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  • SÜLEYMAN ÇAKIR:
    fenere gelen kuduruyor kendını dagıtıyor baska takıma gıttimi fişek gibi oynuyor fenerbahce bu konuda cok şanssızız malesef :(
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  • ?:
    Vallah bize gelebilir hayir demem iyi bir akternatif olur eyer fit olur ve istikrarli olursa iyi bir yerli sagbekimiz olur. Emre tasdemir bile fena oynamiyor bide sezon sonu saglam iyi bir kamp donemi gecirirlerse cok iyi olur mariano gidebilir yillik ucreti cok fazla ve yasi da ilerliyor
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