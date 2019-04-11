Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi!

Şener Özbayraklı'nın F.Bahçe'deki son haftaları… Devre arasında G.Saray ya da Beşiktaş'a gideceği konuşulan milli sağ bek, hem motivasyon olarak, hem de performans olarak aşağı iniyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek Şener, Yanal döneminde ligde sadece 1 kez şans bulabildi! Ligin ilk yarısının kapanış maçı olan Antalya deplasmanında son dakikalarda oyuna giren Şener, hiç iyi sinyal vermeyince, geleceği de değişti.

MUKAVELESİ UZATILACAKTI

Akşam'da yer alan habere göre; Kadroda olduğu maçlarda oynatılmayan Şener, takım otobüsüne değil, hususi aracına biniyor. Vücut dili kötü Şener gibi, oynayamayan diğer takım arkadaşları da aynı ruh halinde. Ve bu, düzenli oynayan oyunculara tesir ediyor. Başkan Koç, "Şener'le devam" dese de sonrasında bundan vazgeçildi...