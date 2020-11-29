Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti

29.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:50

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

İlgili Haberler

Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Fuat Çapa Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:50:57. #1.15#
title