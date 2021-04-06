Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan "Akoin"i kullanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan "Akoin"i kullanacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi
Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan 'Akoin'i kullanacak

Dünyaca ünlü şarkıcı Akon, ülkesi Senegal'e kuracağı fütüristik şehir projesinin ardından Uganda'da da yeni projeye başlayacağını açıkladı. Başkent Kampala'da hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide "Akon şehri" kuracağını belirten Senegal asıllı şarkıcı, projenin 2036 yılında tamamlanacağını ve kurulacak şehirlerde kripto para "Akoin" kullanılacağını ifade etti.

Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, Senegal'den sonra Uganda'da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu. NBS televizyonunun haberine göre, başkent Kampala'da basına açıklamalarda bulunan Akon, hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide başka bir "Akon şehri" kuracağını açıkladı.

Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan 'Akoin'i kullanacak

ŞEHİRDE YAŞAYANLAR KRİPTO PARA KULLANACAK

Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para "Akoin" kullanacağını ifade etti. Akon, projeyle Uganda'nın güzelliğini tüm dünyaya gösterme fırsatı elde edeceklerini söyledi.

PROJE 2021'DE BAŞLAYACAK

Şarkıcı, Eylül 2020'de yaptığı tanıtımda Senegal'deki 850 hektarlık arazide gerçekleştirilecek 6 milyar dolarlık projeye 2021'de başlanacağını ilan etmişti.

Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan 'Akoin'i kullanacak

AKOİN KISA SÜREDE YÜKSELDİ

Kripto para birimi Akoin geçtiğimiz Şubat ayında 1 lira seviyelerinde seyrediyordu. Şubat ayının sonlarına doğru 4 lira seviyesini test eden Akoin bugün 2.34 lira seviyesinden işlem görüyor. Böylece kısa sürede kripto para Akoin yüzde 268 değer kazanmış oldu.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kripto paraya vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi başlıyor...
Kripto paraya vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi başlıyor...
WNXM Coin nedir? Wrapped NXM (WNXM) Coin yorum ve grafiği
WNXM Coin nedir? Wrapped NXM (WNXM) Coin yorum ve grafiği
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan "Akoin"i kullanacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:17:18. #1.16#
title