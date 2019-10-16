Sendika başkanının lüks aracını gören işçiler şok oldu

16.10.2019 15:19

Bursa İPEKİŞ'te çalışan 110 işçi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı TEKSİF sendikasından ayrıldı. Bunun üzerine TEKSİF Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Çetin, sendikadan ayrılan işçileri ikna etmek için Bursa İPEKİŞ fabrikasına geldi. Çetin'in kullandığı Volvo S90 lüks makam aracını gören işçiler Çetin'e büyük tepki gösterdi. Ayrıldıkları sendikaya geri dönmeyeceklerini söyleyen işçiler Çetin'e "Maaşınız ne kadar?" diye sordu ancak yanıt alamadı.

ARAÇ SENDİKANIN

Sözcü'de yer alan habere göre, TEKSİF Bursa Şubesi Başkanı Nihat Şeker, Volvo marka otomobilin sendikaya ait olduğunu doğrulayarak, "Sanıldığı gibi lüks denilen Volvo marka makam otomobil öyle milyonluk değere sahip bir araç değil. Standart ölçülerde bir otomobil. Bu tür makam araçları diğer sendikalarda var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

TEKSİF Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Çetin'in Çetin'in Volvo S90 lüks makam aracını sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, "Bunlar mı işçilerin haklarını koruyacak?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

SENDİKA BAŞKANLARININ MAKAM ARACI SALTANATI

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dursun'un, piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan Audi A6 aracı almasının ardından Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin de süper lüks makam aracı büyük tepki çekmişti. Başkan Değirmenci, değeri yaklaşık 1.8 milyon lira olan BMW 7.40 LD Drive model araç almıştı.

"KAMPANYA VARDI"

"Aracı kampanyayla 1.3 milyona, 3 hafta önce aldım" diyen Değirmenci, süper lüks BMW'sine özel plaka da yaptırdı ve memleketi olan Kayseri'nin plakası olan "38"i plakanın sonuna ekletti. Değirmenci'nin hali hazırda Audi A6 makam aracı da bulunuyordu. Değirmenci, maaşı için de "30 bin ile 50 bin lira arasında" olduğunu söylemişti.