Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Galatasaray maçından sonra Fatih Terim'e tepki gösteren Tuzlasporlu eşi Gökhan Çıra'yla ilgili bir açıklama yaptı. Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'yı eleştirirken, Galatasaray taraftarına seslenerek küfürlü mesajlarına tepki gösterdi.
Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra'nın eşi, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Galatasaray taraftarından ve Fatih Terim'den özür dileyen Selin Ciğerci, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini kendisinin üzerinden göstermemesi gerektiğini söyledi.
Kendi halinde bir insan olduğuna vurgu yapan Ciğerci, "Umarım Gökhan, daha önce ekmek yediği Galatasaray'ın taraftarıyla arasını düzeltir ve Fatih hocadan da özür diler. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Zamanında yaşamış olduğu bir şeyler var, belki de onların gafletiyle bu kelimeleri söyledi. Asla söylememesi gerekiyordu. Kendi adıma özür diliyorum. Hiç hoş bulmuyorum ama buradan Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Sizin anneleriniz, eşleriniz, çocuklarınız beni takip ediyor. İşime gidiyorum, evime gidiyorum. Evlendim, kendi halinde bir insanım. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Neden ağza alınmayacak bir ton küfürle benim profilimi doldurdunuz? Ben size ne yaptım, size yanlış ne yaptım? Sizin yapmış olduğunuz da yanlış. Keşke böyle şeyler yazmasaydınız. Hepiniz bir gün anne, baba olacaksınız. İnsanları küçük düşürecek şeyleri, bence hayatınız boyunca yapmayın. Sinirlendiniz biliyorum, haklısınız ama lütfen bir daha benimle vurmayın. Delikanlılık cinsiyetle de olmuyor. Ben çalışkan, kendi halinde bir insanım. Size futbol hayatınızda başarılar diliyorum. Fatih hocadan da sizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi
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Çokta her ağzı olup konuşanı gale almamak lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Reziller Lut kavmini gectinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NANKÖRLÜGÜN TARIFI BU OLMALI. . . FB Sempatizani oldugu Facebook ifadelerinden anlasiliyor. O yüzden MUSTERAYI Hedef gösteriyor. YAZIK Ne ADAM OLABILMISSIN NE SPORCU. . . MAHALLE KABADAYISI Deyimleriyle Bir yere VARILAMIYACAGINI Bu . . . . te Birilerinin ANLATMASI GEREK. . . SPORCUNUN AHLAKSIZI. .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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30 milyon gs taraftarını karşınıza almak yemedi dimi hangi sokakta olsanız adım attırmazlar size linç ederler siziCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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ne olacak zamanında erkeklerden hoslandıgı anlasılınca takımdan kovuldu.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Zamanında Ne yaşadıysa gs de çıkıp delikanlı gibi anlatsın o zaman.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır