Selim Ay: "Yok biz düştük, bu saatten sonra zor diyen insanlara itibar etmeyin"

Çaykur Rizespor'un tecrübeli stoperi Selim Ay, "Etrafa kulak asmadan 'Çaykur Rizespor düştü, tüh, vah' diyen hiç kimseye kulak asmadan elimizden geldiğince sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli savunma oyuncusu Selim Ay, camianın desteği ile sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini hatırlatarak, "Evet zorlu ve sıkıntılı bir süreçteyiz. Biz de hatalarımızın farkındayız. Rizespor'a gönül veren herkes yaptığı hatalardan ders alıyordur. Ah, tüh, vah denilecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit hiç değil. Tamamen birlik ve beraberlik içerisinde sezon sonuna kadar elimizden geldiğince Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Bu hafta iç saha maçımızda çok iyi bir destek vardı ama biz o desteğin karşılığını sahada veremedik. Daha samimi bir şekilde söylemek gerekirse çok kötü oynadık. Kabullenilmeyecek bir şekilde, final havasına yakışmayacak bir şekilde oynadık. 2 tane beklemediğimiz anda yediğimiz gollerle gardımız düştü. Bunun psikolojisi kolay değil ama bu final havasında bunu yapmamamız gerekiyordu. Biz bize verilen destekten çok mutlu olduk. Bu hafta olduğu gibi etrafa kulak asmadan 'Çaykur Rizespor düştü, tüh, vah' diyen hiç kimseye kulak asmadan elimizden geldiğince sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"Önümüzde 10 tane oynanmamış maç var"

'Çaykur Rizespor düştü' diyenlere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini dile getiren Ay "Çok cümleleri seçmeden direk söylüyorum. Çok kötü bir oyun sergiledik. Finale yakışmayan bir oyun sergiledik ama geriye dönmenin hiçbir faydası yok. Önümüzde 10 tane oynanmamış maç var ve biz elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Benim ricam; eşiniz dostunuz, akrabanız 'Yok biz düştük, bu saatten sonra zor' diyen insanlara hiç itibar etmeyin, inanmayın, dinlemeyin bile. Yanlış anlamayın bensem ben de gelmeyeyim buraya, sizseniz siz de gelmeyin. Bunu sitem olarak algılamayın, pozitif enerjimizi bozmaya müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor