- Selim Ay : "Herkesin beklediği Çaykur Rizespor'u izleteceğiz"

RİZE - Çaykur Rizespor'un tecrübeli stoperi Selim Ay, "İlk yarıda puanlar toplayıp ligin ikinci yarısında yeni takviyelerle beraber herkesin beklediği Çaykur Rizespor'u izleteceğiz inşallah" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan takımın kaptanı Selim Ay, ligin ikinci yarısında taraftarlar tarafından beklenen Rizespor'u izleteceklerini belirterek, "Sezona büyük umutlarla başlandı. Takım anlamında yeni bir yapılanmaya gidildi. Yönetim hevesli, hoca hevesli, futbolcular hevesli, herkes hevesli. Güzel bir şekilde başlandı ama bunu sahaya yansıtamadık. Beklentilerin çok çok altında başladık. Bazen kötü giden ortamlarda bir kıvılcım olması gerekiyor. Kimsenin iyi niyetinden şüphe yok ama böyle süreçler bazen sıkıntılı gidebiliyor" diye konuştu.

"Beklenen Rizespor'u izleteceğiz"

Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle takım olarak daha çok birlik beraberlik görüntüsü vermeye başladıklarını vurgulayan Selim Ay, "Hamza Hoca geldiğinde takım iyi oynuyordu ama sonuç alamıyor ve kaybediyorduk. Evimizde oynadığımız ve ilk golümü attığım Kasımpaşa maçında bu kıvılcımı yaktığımızı düşünüyorum. O karşılaşmadan sonra üzerimizdeki ölü toprağı attığımızı düşünüyorum. Daha sonra deplasmanda çok iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Ama oyunumuzun görüntüsü umut vericiydi. İyi oyunla son 3 iç saha karşılaşmamızdan galip ayrıldık. Takım yenilmiş olsa da gerek siz gerek taraftarlarımız takımın iyi noktaya gittiğini görüyorlar. Biz enerjimizle yükselen grafiği devam ettirip, ilk yarıda puanlar toplayıp ligin ikinci yarısında yeni takviyelerle beraber herkesin beklediği Çaykur Rizespor'u izleteceğiz inşallah" açıklamasını yaptı.