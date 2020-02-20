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Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Gidemeyince oturup ağladım

Bursaspor'un golcüsü Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da oynadığı dönemde Galatasaray'a gidemediği için soyunma odasında ağladığını açıkladı.

20.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:39
Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Gidemeyince oturup ağladım

'da forma giyen Yevhen Seleznyov kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seleznyov, 'a transfer süreciyle ilgili basınına özel bir röportaj verdi.

"O GÜNÜ HİÇ UNUTMADIM"

O dönem forma giydiği Akhisarspor'un, Galatasaray'a transfere izin vermediğini aktaran Seleznyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım" dedi.


Haber Videosu

: Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Gidemeyince oturup ağladım
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