Selçuklu Belediyesporlu İkra Kayır'dan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
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Selçuklu Belediyesporlu İkra Kayır'dan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Selçuklu Belediyesporlu İkra Kayır'dan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı Milli Sporcusu İkra Kayır, Estonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı Milli Sporcusu İkra Kayır, Estonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı Uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Milli Takım kadrosunda yer alan Selçuklu Belediyespor Kulübünün Milli Sporcusu İkra Kayır şampiyonada başarılı bir performans göstererek gümüş madalya kazandı. 67 kg da mücadele eden ve zorlu rakiplerini geride bırakan İkra Kayır, final maçında karşılaştığı Rus rakibine 22-20'lik skorla mağlup olarak ikincilik elde etti. Birçok Türkiye Şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu İkra, 2017 yılında düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da ikincilik elde ederek gümüş madalya kazanmıştı.

Başkan Pekyatırmacı'dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Şampiyosında gümüş madalya kazanan sporcu İkra Kayır'ı tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, "Gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Sporcumuz İkra'yı tebrik ediyorum. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz tamamlandığında daha çok başarı ve madalya hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ülkemizi Uluslararası platformda temsil edecek olan sporcularımız Selçuklu'da yetişecek" ifadelerini kullandı.

"Buruk sevinç yaşıyorum"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu İkra Kayır, "Şampiyonada madalya kazandığım için mutluyum ancak hedefim altın madalyaydı bu yüzden buruk bir sevinç yaşıyorum. Selçuklu Belediyespor Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bizlere destek olan Selçuklu belediye başkanımıza, kulüp yöneticilerimize ve antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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