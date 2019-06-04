Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi

Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile tatil 9 güne çıktı. Bunu fırsat bilenler soluğu kıyı şehirlerinde aldı. Özellikle Çeşme, Bodrum ve Marmaris otellerinde doluluk oranı yüzde yüze çıkarken ünlüler de Çeşme, Alaçatı ve Bodrum sahillerine akın etti.

SUDA AŞKA GELDİLER

Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin de sezonun bitmesinin ardından soluğu Çeşme'de aldı. Ünlü futbolcu, önceki gün eşi Emel Şahin'le birlikte The Beach Of Momo'da görüntülendi. Eşini sahilde öpücük yağmuruna tutan futbolcu denize girerken de ona su şakası yaptı.

Öte yandan bikini giyen Emel Şahin'in göbeği akıllara hamile olma ihtimalini getirdi.

İşte çiftin romantik tatilinden kareler...