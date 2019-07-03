Selçuk Şahin'in hamile eşi aşerdi: Tam 1 saat yol gittik
Son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin ile eşi Emel Şahin, önceki gün Alaçatı'daydı. Selçuk Şahin muhabirlere gülerek, eşi yoğurt aşerdiği için 1 saat yol gittiklerini itiraf etti.
Son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin ile eşi Emel Şahin, önceki gün Alaçatı'da objektiflere takıldı.
Takvim'de yer alan habere göre; Muhabirlere eşiyle poz veren futbolcu, konu hamilelik sürecine gelince gülerek şöyle dedi: Emel bu aralar yoğurt aşeriyor. Geçen gün canı yine yoğurt isteyince yollara düştük. Ünlü bir yoğurtçu varmış, 1 saat yol gittik.
YORUMLAR (1)
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''ünlü bir yoğurt aşermek'' deyimidir o. yoksa her hangi bir markette bulunan yoğurt değil yanlış anlamayın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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