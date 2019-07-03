Selçuk Şahin'in hamile eşi aşerdi: Tam 1 saat yol gittik

Son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin ile eşi Emel Şahin, önceki gün Alaçatı'da objektiflere takıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Muhabirlere eşiyle poz veren futbolcu, konu hamilelik sürecine gelince gülerek şöyle dedi: Emel bu aralar yoğurt aşeriyor. Geçen gün canı yine yoğurt isteyince yollara düştük. Ünlü bir yoğurtçu varmış, 1 saat yol gittik.