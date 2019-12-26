: Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı

26.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:46

Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz Ekim ayında bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine "Evli olsam seni kaçırmazdım" dediği gerekçesiyle kavga etmiş ve şarkıcının burnunu kırmıştı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'ndaki hastane sahnesi ise akıllara Arda Turan'ı getirdi.

"ŞEREFSİZLİĞİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORSAN ÇEK VUR BENİ"

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı dizide Nare ile Sancar'ın dillere destan aşkı konu alınıyor. Nare, Sancar'a evlendikleri gün manevi abisi tarafından tecavüze uğradığını söylüyor ve kavga ederek ayrılıyorlar. Kavga üzerine kendini uçurumdan atan Nare hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ise Nare'nin abi dediği Akın, telefonda Sancar ile konuşuyor. Sancar Akın'a telefonda tecavüz olayını anlatıyor. Akın ise Sancar'a "Nasıl o gözle bakarım. Sancar, eğer Nare'ye el sürdüğümü düşünüyorsan, geleyim oraya çek vur beni anladın mı! Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni" diyor.

AKILLARA ARDA TURAN GELDİ

Dizideki bu sahne ise akıllara Arda Turan Berkay Şahin'i getirdi. Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan, belindeki silahla şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye giderek "Ben kimsenin karısına kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" demişti. Hastanede yaşanan arbede de Arda'nın silahı ateş almıştı.

Haber Videosu