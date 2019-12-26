Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı
İlk bölümden tüm dikkatleri üzerine çeken Sefirin Kızı dizisindeki bir sahnede "Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni" sözleriyle şarkıcı Berkay'ın eşine laf attığı iddiasıyla tartışan Arda Turan'a gönderme yapıldı.
Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz Ekim ayında bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine "Evli olsam seni kaçırmazdım" dediği gerekçesiyle kavga etmiş ve şarkıcının burnunu kırmıştı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'ndaki hastane sahnesi ise akıllara Arda Turan'ı getirdi.
"ŞEREFSİZLİĞİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORSAN ÇEK VUR BENİ"
Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı dizide Nare ile Sancar'ın dillere destan aşkı konu alınıyor. Nare, Sancar'a evlendikleri gün manevi abisi tarafından tecavüze uğradığını söylüyor ve kavga ederek ayrılıyorlar. Kavga üzerine kendini uçurumdan atan Nare hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ise Nare'nin abi dediği Akın, telefonda Sancar ile konuşuyor. Sancar Akın'a telefonda tecavüz olayını anlatıyor. Akın ise Sancar'a "Nasıl o gözle bakarım. Sancar, eğer Nare'ye el sürdüğümü düşünüyorsan, geleyim oraya çek vur beni anladın mı! Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni" diyor.
AKILLARA ARDA TURAN GELDİ
Dizideki bu sahne ise akıllara Arda Turan Berkay Şahin'i getirdi. Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan, belindeki silahla şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye giderek "Ben kimsenin karısına kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" demişti. Hastanede yaşanan arbede de Arda'nın silahı ateş almıştı.
Haber Videosu: Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı
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bencede ne alakası var ya ortalığı karıştırmayı seviyorsunuz sizi dedikoducular istiyorsunuz ki ortalık cadı kazanı olsun çorba parası çıksın .Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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arda yı yedirtmeyizCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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sus la aptal taraftar sen git bilet al forma al milyonluk futbolcuları daha da zenginleştir hadi enayi sıraya geçYayından Kaldır
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uğraşmayın. . tutmaz. yakında final yapar. .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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ZİYAA. . kardeşim teşekkürler. seni görmek güzel. . tabi eski dizilerin tadı yok. arıyoruz o eski güzelim dizileri. . çukur. . eşkiya dünya. . gibi şiddet dozu diziler de biter. hayırlı günler selamlar. . sağlıcakla kal. .1 Yayından Kaldır
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ZİYAA. . kardeşim seni görmek ne güzel. . sağ ol. iyiyim çok şükür. teşekkür ederim. . eski diziler aranıyor tabi. . . hayırlı günler selamlar. kal sağlıcakla. . . . .Yayından Kaldır
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Nasılsın KUZEYİN UŞAĞI kardeşim, selamlar. . . Bence de tutmaz, katılıyorum sana. . . İsmini okurken bile zorlandım dizinin. . . Nerede o eski dizilerin tadı?3 Yayından Kaldır
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erdoğanın hayali gerçekleşecek diye bütün ülke çıkmaza sürüklenmektedir satacak bişey kalmadı yap işlet devret modelindede kimse bu kadar paranın altından kalkamaz eeee milli bütçeden hallolacak demektir yani bizlerin cebinden erdoğan hayal gerçekleştirecekmiş e kardeşim zaten verdiğiniz 3 kuruş para bu milletin karnını doyuracağınıza refahını yükselteceğinize para saçıp boş işlerle uğraşmaya hiçmi utanmıyorsunuzCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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o proje çok iyi bir proje karşı çıktıkça siz kaybediyorsunuz. istanbulu kazandınız mı sanıyorsunuz. kazansanız meclis üyeliğinide kazanırdınız. millet öyle paylaştırdır ki. ikisi ne yapıyor. kim kimi engelliyor. tartıyor. asıl seçim diğer seçimde olacak.Yayından Kaldır
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Arda Turan da bu dizilerden öğrenmiş belli ki racon kesmeyi. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır