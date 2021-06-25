Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı

Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Sayıştay Başkanlığına atanan Metin Yener, görevini Seyit Ahmet Baş'tan devraldı.

Sayıştay Başkanlığına atanan Metin Yener, görevini Seyit Ahmet Baş'tan devraldı.

Yener, Sayıştay'daki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Seyit Başkanımız gibi eskiden beri tanışıklığımız, hukukumuz olan birisinden bu görevi devralmak ve kendisinin de burada her zaman tecrübesini istifademize sunması bizim için en büyük destek." dedi.

Görev değişiminin aynı zamanda bir bayrak yarışı olduğunu belirten Yener, "Bayrağı aldık. İnşallah arkamızda iyi bir hikaye bırakarak, bu emaneti yeni gelen arkadaşa teslim etmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Baş da geçen 5 yılda olağan bir çalışma dönemi geçirmediklerini anlatarak, görev süresince yaptıkları çalışmalara değindi.

Yeni başkana hayırlı olsun dileklerini ileten Baş, "Her ne kadar nöbet yerimiz değişmiş olsa da ben de eski başkan olarak Sayıştay'da en kıdemli üye olarak hizmete devam edeceğim. Yeni başkanımıza da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı
Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı
Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı
Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Halit Ergenç Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:49:46. #1.15#

title