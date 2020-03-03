: Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak

03.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:36

Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran, hedefleri bir bir imha eden yerli SİHA'ların üssüne özel izinle CNN TÜRK girdi. Üsten neredeyse her saat bir SİHA, İdlib'e doğru havalanıyor. CNN muhabirlerinden Fulya Öztürk ve Onur Özel'in bir araya geldiği Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir çok önemli açıklamalarda bulundu.

"İLERİDE DAHA KABİLİYETLİ ÜRÜNLER SAHADA OLACAK"

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bir ekip olarak buradayız sahadayız. Operasyonlar devam ediyor. Mehmetçiğimiz sahada çarpışırken onların en büyük güç kaynağı aslında teknoloji. Bugünlerde savaş demek, mücadele demek teknoloji demek. O kahraman yürekleri bizde teknoloji ile desteklemek zorundayız. Mühendislerimiz masada fabrikada çalışırken onları da sahaya getirerek biz de onlarla beraber sahadaki gerçekleri yerinde görüp geri bildirimlerle ürünlerimizin daha olgunlaşmasıyla ilgili faaliyetler yapmak üzere buradayız. Savunma sanayinin kalbi Sahada olan biteni öğrenip ürünleri geliştiriyoruz. İlerde çok daha kabiliyetli ürünler sahada olacak" dedi.

"REJİM UÇAKLARI HAVADAN HAVAYA SİLAHLARIMIZDA DÜŞÜRÜLDÜ"

Demir, "Operasyona kalkan İHA'larımız buradan kalkıyor. Harekat merkezimize veri sağlayan bir mekan burası bütün amaç sahada Mehmetçiğimizin güçlü olması için gerekli desteği sağlamak. Sürü SİHA'ların da AR'GE'si yapılıyor. GPS'ten bağımsız otonom çalışabilecek bu SİHA'lar. Türkiye bu anlamda bir ivme yakaladı ve bu ivme de en iyisi olmak bizim görevimiz. Havadan havaya silahlarımız vardı onlardan biriyle düşürüldü Suriye'de düşürülen uçaklar." açıklamasında bulundu.

"HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ 1 HAFTAYA SAHADA OLACAK"

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Hava savunma sistem HİSAR'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacak. Hava savunma katmanlı bir sistem. Korkut sistemimiz devrede, şu anda sahada. O parçacıklı mühimmat atan ve biraz yakın hava savunması yapan. Ama büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek. Onun için bu anlamda çaba gösteren ROKETSAN ve ASELSAN'a teşekkür ediyoruz. Sahada bu ürünlerimiz gücümüze güç katacak" dedi.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip. Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.

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