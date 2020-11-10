SASKİ 'den 2 milyonluk yatırım
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SASKİ 'den 2 milyonluk yatırım

10.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:28
SASKİ 'den 2 milyonluk yatırım

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 milyon liralık yatırımla makine parkurunu genişletti.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 milyon liralık yatırımla makine parkurunu genişletti.

Alınan motopompların hizmete girmesiyle harcama maliyetlerinin önemli ölçüde düşürüleceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyanın önde gelen belediyeleri, vatandaşlarına hangi standartta hizmet ediyorsa, bizim de hedefimiz vatandaşlarımıza aynı kalitede hizmet sunmaktır" dedi.

SASKİ vatandaşların su ve atık su hizmetleri konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için malzeme ve ekipman parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Daima kesintisiz hizmeti hedefleyen SASKİ, makine parkuruna 14 adet motopomp dahil etti. 2 milyon liralık yatırım yapılarak temin edilen motopompların Samsun genelinde kullanıma girmesiyle beraber yapılan harcama maliyetleri büyük oranda düşürülecek. Ayrıca yoğun yağış sonucu oluşan su baskınlarına anında müdahale edilerek tahliye işlemleri gerçekleştirilecek.

Operasyonel, hızlı ve çevre dostu

Samsun il merkezi ve ilçelerinde iklim değişikliği ve aşırı yağışlardan kaynaklı olumsuz durumları ortadan kaldırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına SASKİ'nin makine ve ekipman filosuna dahil edilen motopomplar, hızlı, operasyonel, düşük yakıt tüketimli ve çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca motopomplar ile yapılan tahliye işlemlerinde araçların giremediği noktalardaki sorunlar ve araç taşıma kapasitesinden kaynaklanan problemler daha hızlı şekilde ortadan kaldırılacak ve tüm hizmet sahalarına ulaşılarak su tahliyesi gerçekleştirilecek.

Maliyetler yüzde yüzün üzerinde düştü

Bunun yanı sıra temin edilen motopompların yüksek yakıt verimliliğine sahip olması ve çevreci emisyon değerleri içermesine dikkat edildi. 400 metreküp saati yaklaşık 20 metreye basabilen bu motopomplarla bir taraftan hızlı tahliye işlemleri gerçekleştirilirken diğer taraftan akaryakıt maliyetinde ciddi tasarruf sağlanacak. Bu ekipmanlar marifetiyle büyük bodrum katların su tahliyeleri 5 dakikada gibi kısa sürede gerçekleştirilecek. Motopomplar 400 metreküplük bir tahliye işlemini sadece 5 litrelik bir yakıt kullanarak ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilecek. Maliyet kalemlerinde de büyük ölçüde bir düşüş söz konusu olacak.

2 milyon liralık yatırım

Alınan araçlar ve makineler ile SASKİ'nin makine ve ekipman filosunun daha da güçlendiğini belirten Başkan Demir, "SASKİ, dünyanın en gelişmiş şehirlerinde hangi araçlar kullanılıyorsa o araçları kullanıyor. Bizim hedefimiz dünyanın en üst seviyesindeki belediye, vatandaşlarına hangi standartta hizmet ediyorsa, aynı kalitede hizmet etmektir. Bu amaçla SASKİ bünyesine yoğun yağış ve su baskınlarında suyu anında tahliye etmeye yarayan son teknoloji ürünü 14 tane motopomp dahil ettik" diye konuştu. - SAMSUN

SASKİ 'den 2 milyonluk yatırım
SASKİ 'den 2 milyonluk yatırım
SASKİ 'den 2 milyonluk yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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