Şarkıcı Işın Karaca, Kazada Hayatını Kaybeden Josef Sural'ın Ailesine Taziyede Bulundu

Futbolcu Josef Sural, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Futbolcunun ölümüyle yasa boğulan şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiralamıştı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Alanyaspor'un devre arasında Sparta Prag'dan transfer ettiği Josef Sural, ameliyata alınırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"YASLI AİLEYE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Işın Karaca, "İki şoförün de uyuya kalması sonucunda Alanyaspor futbolcuları korkunç bir kaza geçirmiş. Ne yazık ki vefat eden ve ağır yaralanan var. Bu korkunç kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın yaslı ailesine ve yaralanan tüm arkadaşlara acil şifalar diliyorum..." dedi.