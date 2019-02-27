Şarkıcı Hatice'den David Beckham'a Olay Yaratacak Kalça Yorumu

Her paylaşımı gündem yaratan şarkıcı Hatice, bu sefer de eski futbolcu David Beckham hakkında yaptığı kalça yorumuyla olay yarattı.

Son zamanlarda yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, son olarak bir dönemin efsane futbolcusu David Beckham hakkında yaptığı kalça yorumuyla adından söz ettirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, David Beckham'ın takım elbiseli fotoğrafını paylaşarak taktığı saatin ne kadar güzel olduğunu söyledi. Paylaşımı gören Hatice ise yaptığı yorumla herkesi şaşırtmayı başardı.

BECKHAM YORUMUYLA OLAY YARATTI

Hatice, bir kullanıcının "David Beckham'ın saati çok iyi değil mi ya" paylaşımına "Kesinlikle poposu çok hoş" dedi.

"BENDEN SONRA HERKESE CESARET GELDİ"

Şarkıcı Hatice son olarak Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafa "Benden sonra herkese bir cesaret geldi uzaktan uzaktan görüyorum" yorumunu yaptı. Bu yorumuyla alay konusu olan Hatice hakkında "Şu özgüvenin tarifini alabilir miyim?, 'Sen yokken buralar hep tarlaydı' gibi yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı
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