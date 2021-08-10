Şanlıurfa'da daha iyi hizmet için araç filosu güçlendirildi
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Şanlıurfa'da daha iyi hizmet için araç filosu güçlendirildi

Şanlıurfa'da daha iyi hizmet için araç filosu güçlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarına yenilerini ekleyerek araç filosunu güçlendirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarına yenilerini ekleyerek araç filosunu güçlendirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 iş makinesi ve 28 kamyon olmak üzere toplamda 39 yeni aracı bünyesine katarak vatandaşların hizmete daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle yol yapım ve diğer her türlü çalışmalarda kullanılacak yeni araçlarla Şanlıurfa'nın gücüne güç katacak. Yeni yol açma, bakım ve onarım, altyapı çalışmaları, asfalt gibi çalışmaları gerçekleştirmek, hızlı ve daha kaliteli hizmet sunabilmek adına filosuna yeni araçları da ekleyerek 7/24 sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna kattığı 4 greyder, 1 adet yükleyici (Loder), 1 adet kazıcı yükleyici (Beko Loder), 28 adet damperli kamyon, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör ve 3 adet bakım onarım silindiri ekiplerin kontrolünde vatandaşa hizmet için çalışmalara başlamak üzere sahaya çıktı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da daha iyi hizmet için araç filosu güçlendirildi
Şanlıurfa'da daha iyi hizmet için araç filosu güçlendirildi
Şanlıurfa'da daha iyi hizmet için araç filosu güçlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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