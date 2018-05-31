Sanko Holding'in 4 Şirketi İso 500'de

Sanko Holding bünyesindeki 4 şirket, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasına girdi.

Sanko Holding'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirdiği, sektör adına değerli verileri sunan ve devler ligini belirleyen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017" araştırmasının sonuçlarının kamuoyuna açıklandığı anımsatıldı.

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 76'ıncı, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş'nin 215'inci, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 251'inci ve Sanko Enerjinin 471'inci sıradan listeye girdiği kaydedildi.