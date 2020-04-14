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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı üç genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük kuruldu.

14.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında "Milli Teknoloji Hamlesi"ne uygun değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni yürütmek, stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip 2 yeni genel müdürlük oluşturuldu.

"Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içinde, teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Bu Genel Müdürlük, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye'nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

BAKANLIKTA 3 GENEL MÜDÜRLÜK DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Öte yandan, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek, yerine "Sanayi Genel Müdürlüğü" kuruldu. Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi genel müdürlükleri tek çatı altında toplanarak "Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü" oluşturuldu. Bakanlığın, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıkları yeni kurulan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlandı.

MİLLİ, ÖZGÜN VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM İÇİN YENİ GÖREVLER

Kararname ile Bakanlığın görev alanında güncellemeler yapılırken, bazı değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş oldu. Buna göre Bakanlık, kalkınma planlarıyla uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eş güdümü tesis edecek.

Bakanlık ayrıca, yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkanlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi'nin temel hedefleri, odak alanları, yol haritaları gibi esasları belirleyecek. Bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak.

ULUSAL DİJİTAL POLİTİKA ÖNERİLERİ OLUŞTURULACAK

Bakanlığın görev alanlarına bir yenisi daha eklendi. Bakanlık, bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında iş birliği ve eş güdümün tesis edilmesine yönelik tedbirler alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla program ve projeler yürütecek.

Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla dijital ekonomi uygulamalarının gelişmesi ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm ve iş birliği içinde gerekli tedbirleri alacak Bakanlık, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlayacak, dijital teknolojiler ve eğilimlerine paralel olarak dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik program ve projeler yürütecek.

YERLİ VE ÖZGÜN ÜRÜNE TEŞVİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı büyük veri ve yapay zeka gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirleri alacak, destek ve teşvik programları uygulayacak, program ve projeler yürütecek. Bakanlık, bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla bu alanda yürütülen faaliyetleri destekleyecek ve teşvik edecek, ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı sağlayacak, desteklere ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Kaynak: AA

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