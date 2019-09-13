Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde yüzde 4,3 arttı

13.09.2019 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı.

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ENDEKSİ YÜZDE 4,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

MADENCİLİK VE TAŞOCAKLIĞI SEKTÖRÜ ENDEKSİ YÜZDE 7,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

Kaynak: DHA