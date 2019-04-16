Sanayi Üretimi Şubat'ta Yüzde 1,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalacağını tahmin etmişti. Şubat'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 yükseleceği tahminler arasında yer almıştı.