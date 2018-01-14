Sanayi Esnafı Başkanlarından Memnun

Birinci Sanayi Sitesinde bulunan iki esnaf odasının genel kurullarında mevcut başkanlar yeniden seçildi. İzmir Demir İşleri Odası Başkanı Atilla Almaç ile İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, tek liste ile girdikleri seçimlerde üyelerinden güvenoyu aldı.

İzmir Demir İşleri Odası ve İzmir Oto Tamircileri Odasnın genel kurullarına İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile meslek odaları başkanları da katıldı. Kongreler sonucu İzmir Demir İşleri Odası başkanı Atilla Almaç 265 oy ile yeniden seçildi. İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan da 255 oy ile yeniden göreve getirildi.

"Dedikodulara kulak asmayın"

Almaç'ın yönetimi Ertuğrul Koçyiğit, Bekir Temizsütlü, Selahattin Şenol, Faik Levent, Ali Bahit, Akın Öz, Cemil Işıkçı ve Erkin Hiçüşenmez'den oluşurken, Mehmet Ulvi Uzunoğlu, Gökhan Abacıoğlu ile Alp Arslan Tüzgen de odanın denetim kurulunu oluşturdu.

Kongrede konuşan Başkan Almaç, sanayi sitelerindeki iş yerlerinin yıkılmasının ya da ruhsat iptalinin söz konusu olmadığını söyleyerek üyeleri uyardı. Gelişmeleri odanın yakından takip ettiklerini belirten Almaç, üyelerden dedikodulara kulak asmamalarını istedi.

6. kez başkanlık

İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan da güven tazeleyen bir başka isim oldu. Odanın kongresi sonucunda Necdet Heppekcan 255 oy ile yeniden göreve getirilirken yönetimi Mustafa Karaöz, Mustafa Sezer, Selçuk Kaçar, İ. Ali Heptazeler, Bülent Kapkaç, İrfan Türkay, Murat Aykutlu ve İsmail Alemdar'dan oluştu. Odanın yeni denetim kurulu üyeleri ise M. Ali Temelbasan, H. Serkan Tokkal ile Özkan Tekin'den oluştu. Bu sonuçlarla odada 17 yıldır başkanlık görevini yürüten Necdet Heppekcan 6. kez başkanlığa getirilmiş oldu. Heppekcan yeni dönemde eğitim çalışmalarına ağırlık vereceklerini dile getirerek, "Buna mecburuz. Gelişen çağın imkanları ile yeni model araçları takip edebilmeli, kendimizi yenileyerek servislerle mücadelede güç kazanmalıyız" dedi. - İZMİR