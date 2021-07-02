Sanatla tarihi buluşturan maraton
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Sanatla tarihi buluşturan maraton

Sanatla tarihi buluşturan maraton
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hanlar bölgesi ve ipek başta olmak üzere şehrin değerlerini ön plana çıkarmak maksadıyla BUFSAD ve TFSF iş birliğiyle düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hanlar bölgesi ve ipek başta olmak üzere şehrin değerlerini ön plana çıkarmak maksadıyla BUFSAD ve TFSF iş birliğiyle düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu başladı. Sanatla tarihi buluşturan maraton için ilk 1 saatte yüzü aşkın fotoğrafçı kayıt yaptırdı.

Bursa'nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi maksadıyla şehrin sahip olduğu değerleri her zeminde tanıtmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, '2021 Hanlar Bölgesi ve İpek yılı" çerçevesinde düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu, tarihi belediye binası önünde kurulan stantta kayıtların alınması ile başladı. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan maratona ilk bir saatte yüzü aşkın fotoğrafçı kayıt yaptırdı. Katılma başvuru formunu dolduran fotoğrafçılar, exif bilgilerinin alınması için belirlenen bir görüntüyü çekerek, maratona resmen başlamış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fotoğraf tutkunlarının kayıt heyecanına ortak oldu. Kayıt masasını ziyaret edip, fotoğrafseverlerle sohbet eden Başkan Aktaş, "O kadar renkli, o kadar hareketli başladı ki ben öncelikle bütün fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Bursa'nın her bir köşesi ayrı bir fotoğraf, ayrı bir değer. Ben geçmişin veya günümüzün fotoğraflanması adına bu yapılan çalışmaların çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği herkes burada, bütün fotoğrafseverler burada. Ama her şeyden öte şimdi bunlar Bursa sokaklarına yayılacaklar ve bu renkliliği, bu canlılığı bütün Bursa yaşayacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kayıt işlemlerini tamamlayan fotoğrafçılar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi başta olmak üzere kentin tarihi bölgelerine yayıldı. Bu arada maraton kapsamında Koza Han'da kozanın ipeğe, ipeğin de dokuma ile sanata dönüşümü uygulamalı olarak sergileniyor. Tamamen el emeği ile yapılan bu çalışma da fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği kadrajlardan biri oldu.

2 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayan katılma başvuruları, 4 Temmuz 2021 Pazar günü saat 20.00'a kadar devam edecek. Kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayan maraton kapsamında son fotoğraf yüklemesi 4 Temmuzda yapılacak. Maratona katılan eserler 9 Temmuzda değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar 10 Temmuzda açıklanacak. - BURSA

Sanatla tarihi buluşturan maraton
Sanatla tarihi buluşturan maraton
Sanatla tarihi buluşturan maraton

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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