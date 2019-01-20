Samsunspor, 30 Yıl Önceki Kazada Ölen Teknik Adam ve Futbolcuları Andı

Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı, sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bundan 30 yıl önce yaşanan olayın Samsun'a verdiği acı geçen zamana rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor.

MEZARLIKTA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Samsunspor, kazanın 30. yıl dönümünde elim kazayı hatırlatmak için Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığında anma töreni düzenledi. Teknik Direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlığındaki mezarı başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Aynı mezarlıkta bulunan ve kazada yaralanıp yıllar sonra vefat eden menajer Yüksel Özan'ın da kabri başında dua yapıldı.

Samsunspor Başkan Vekili Tahsin Kosif yaptığı konuşmada, "Futbol şehitlerimizi özlemle, saygıyla ve minnetle kabri başında anıyorum. 30 yıl olmasına rağmen acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu anlamlı günde, bundan sonra ne ülkemizde, ne de dünyada bu tür acıların bir daha yaşanmaması" dedi. Samsunsunspor eski Başkanı Hakkı Tomaç, "Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acısını hale hissediyoruz. Samsunumuz için, Türk futbolu için kapkara bir gün 20 Ocak... Şu an kabri başındaki Nuri Asan, 'Ben Samsunspor için ölmeye razıyım' diyen bir arkadaşımızdı. Allah gönlüne göre verdi demek ki. Samsunspor'umuz için şehit oldu. Hepsinin mekanları cennet olsun. Samsun'un ve Türk futbolunun duaları onlarla. Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: AYNI ACIYI YAŞIYORUZ

Tören daha sonrasında Kıranköy Mezarlığındaki Asım Özkan'ın da mezarı başında dua yapıldı ve mezarına çiçek bırakıldı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı konuşmada, "Aynı acıyı yaşıyoruz. Vefat eden kardeşlerimizin şuan mezarı başındayız. Spor camiamızın başı sağ olsun. Rahmetli olan sporcularımıza cenabı haktan rahmet diliyorum. Ailelerine tekrar sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Mete Atanır için Kıbrıs'ta, Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak'ta ve Tomiç için de Sırbistan'da mezarları başında tören düzenlendiği öğrenildi. Törenlere, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsunspor Başkan Vekili Tahsin Kosif, İlkadım Beldiye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Bürosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, ASKF Samsun Şube Başkanı Şener Aydın ve Samsunspor yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA