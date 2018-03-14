Samsung Galaxy S9 Plus Nasıl Sökülür? İfixit S9 Plus'ı Parçalara Ayırdı

Samsung Galaxy S9 Plus İçinde Güzel Simetrik bir tasarım ortaya koyuyor.



Samsung Galaxy S9 Plus Nasıl Sökülür?

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, devrimden çok evrim gibi hissettiriyor. Animasyonlu emojiler gibi bir çok yeni özelliğin yanında S9 Plus'ın arkasında çift kamera seti yer alıyor.

iFixit, Samsung'un yeni kamera sihrinin nasıl işlediğini ortaya koyan yeni bir video yayımladılar. Galaxy S9 Plus'ı parçalarına ayırdılar.

Kullanıcının yüzünün 3D görüntüsünü oluşturmak için TrueDepth kamerasını kullanan Apple'ın iPhone X'inden farklı olarak Galaxy S9 Plus, geçen yılki S8: iris tarayıcı, normal kamera, IR blaster ve yakınlık sensörü ile neredeyse aynı ayarlara sahip.

Samsung Galaxy S9 Plus Nasıl Sökülür?



Arka tarafta ise durum biraz daha ilginç. S9 + 'un çift arka kamerası, düşük ışık koşullarında af/ 1,5 diyafram açıklığı ve iyi aydınlatılmış senaryolarda f/ 2.4 arasında geçiş yapabilir; ancak Samsung'un bu teknolojiyi bir akıllı telefonun arkasına sığacak kadar küçük bir sensöre indirgemesinin yolunu nasıl bulduğunu görmek lazım.

Arka taraftaki parmak izi sensörü ile dikey olarak hizalanan iki arka kamera ile, telefonun hem iç hem dışta güzel bir simetrisi olduğu görülüyor.

iFixit tarafından yayımlanan Galaxy S9 Plus Sökme İşlemi. S9'u tamir etmek hiçte kolay olmayacak.

http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s9-plus-nasil-sokulur-62650/