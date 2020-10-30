Samsung'dan "Q950T QLED 8K Smart TV"
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Samsung'dan "Q950T QLED 8K Smart TV"

30.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:30
Samsung'dan

Samsung Electronics'in 65, 75' ve 85 inç seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q950T QLED 8K Smart TV modeli içeriğe göre optimize edilmiş bir deneyim sunuyor.

Samsung Electronics'in 65, 75' ve 85 inç seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q950T QLED 8K Smart TV modeli içeriğe göre optimize edilmiş bir deneyim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Samsung'un tüketicilerin beğenisine sunduğu yeni Q950T QLED 8K Smart TV modeli, markanın ulaştığı son noktayı oluşturuyor.

Yüzde 99'luk ekran gövde oranına sahip televizyon sunduğu izleme deneyimi ile ister bir film ister bir sportif karşılaşma olsun tüm içerikleri adeta evin içine getiriyor. 8K çözünürlükte bir QLED panel kullanan model ne izleniyorsa izlensin, içeriğin tümünü renklerden aydınlatmalara, dokulardan kontrastlara analiz ediyor ve yapay zeka teknolojisi ile 8K seviyesine getiriyor. Ses konusunda da iddialı olan TV, OTS+ (Nesne Takip Eden Ses) teknolojisini kullanarak görüntüdeki nesneyi sesle takip edebiliyor. Bu teknoloji görüntüde hareket eden nesneleri analiz ederek görüntünün bulunduğu yere göre hoparlörleri optimize ediyor. Böylece görüntüde, örneğin helikopter var ise ses de onu takip ediyor ve sanki sinemadaymış gibi 3 boyutlu bir ses deneyimi sunuyor.

TV'de yer alan gerçek 8K çözünürlük özelliği, 4K çözünürlüğün 4 katı bir çözünürlüğe sahip 33 milyon pikselin gücünü her karede hissetmeye olanak tanıyor. Böylelikle filmler ve maçlar çok daha kaliteli bir şekilde izlenebiliyor.

Samsung'un derin öğrenme teknolojisine sahip işlemcisi Quantum İşlemci 8K, gerçek zamanlı sahne analiziyle parlaklık düzeyi ve sesleri her seyir koşulu için optimize ediyor. Quantum İşlemci 8K ile film veya futbol gibi farklı içeriklere göre optimize edilmiş bir deneyim yaşanabiliyor.

OTS+ (Nesne Takip Eden Ses) sayesinde, ses ekranda nesnelerin hareketlerini takip ederken her zamankinden daha dinamik bir şekilde akıyor. OTS+ çok sayıdaki dahili hoparlörleri ve teknolojisiyle birlikte, o bölgedeki hoparlörleri aktif hale getirerek, gerçekçi ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunuyor. Yukarıya ve aşağıya doğru ses vermesi için yerleştirilmiş hoparlörler izlenilen görüntünün tam ortasındaymış gibi hissettiren üç boyutlu bir ses oluşturuyor.

Samsung Q950T QLED 8K Smart TV'de siyah kenarlar neredeyse tamamen küçültülmüş durumda bulunuyor. 15 mm'lik derinliğe sahip ultra ince kasa, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için dikkat dağıtıcı tüm unsurları ortadan kaldırıyor. Ultra Geniş İzleme Açısı TV yandan izlense dahi size tutarlı bir görüntü sunuyor. Böylece TV'nin karşısında olmayanlar dahi görüntünün her anını oradaymışçasına yaşayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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