Samsun Canik Belediyespor Evinde Kazandı

SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Oğun Cılız, Sedef Yarıcı

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Nicole Elaine Romeo (16), Betül Kutlu (1), Gülşah Duman (5), Dilara Tongar (3), Kristina Alminaite (6), Deniz Çolakoğlu (2), Candide Öztürk (10), Sequoia Antrice Holmes (16), Deniz Aygül (6), Melisa Can (9), Neslihan Demir

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Ece Deniz Onat, Ciara Monet Andrews (8), Esma Çelen Türk (3), Beril Albayrak (5), Deniz Ataer (6), Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın (6), İrem Çavuşoğlu, Fatma Ata, Kübra Turan, Brandi Danielle Harvey Carr (22)

1.PERİYOT: 17 – 12

DEVRE: 42 – 26

3. PERİYOT: 56 – 43

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Samsun Canik Belediyespor sahasında ağırladığı Kırçiçeği Bodrum karşısında ilk periyot da zorlanmasına karşın sonradan açılarak rahat bir galibiyet aldı.

Lige galibiyetle başlayan Samsun Canik Belediyespor, sahasında Kırçiçeği Bodrum ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye tutuk başlayan Samsun temsilcisi ilk periyotu 17-12 önde tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte özellikle hücumda pota altını etkili kullanan Canik Belediyespor, üst üste sayılar bularak devreye 42-21 önde girdi.

Güzel oyununu üçüncü ve dördüncü çeyrekte de sürdüren Samsun temsilcisi parkeden 74-50 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Samsun Canik Belediyespor lige galibiyetle başladı.

- Samsun