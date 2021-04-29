Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
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Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

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Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerin bu maçında ipi göğüsleyecek takım da yüksek ihtimalle belli olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı.

40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Galatasaray, dün akşam Konyaspor karşısındaki zaferinden önce oynadığı 4 iç saha maçında galibiyet yüzü görememişti. Aslan, Konya'yı yenerek kötü serisini bozdu. Ancak seyirci olmaması pek de avantaj sağlamayacak.

İLK MAÇI KARTAL ALDI

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlılar ezeli rakibini 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray'da Mbaye Diagne, 58'de gördüğü kırmızı kartla takımını zor dürüme düşürmüş ve 79'da Josef, 90+1'de N'Koudou galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
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