Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerin bu maçında ipi göğüsleyecek takım da yüksek ihtimalle belli olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı.