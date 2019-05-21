Galatasaray'ın Şampiyonluk Şarkısında Arda ve Burak Detayı
Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olduğu akşam Türk Telekom Stadı'nda Barış Manço'nun "Yaz Dostum" şarkısı çaldı. Bu şarkının çalma sebebinin arkasında ise Arda Turan ile Burak Yılmaz olduğu iddiası gündeme geldi.
2016'da A Milli Takım'dan ayrılan Arda ve Burak, Kosova maçıyla geri dönünce, Barış Manço'nun şarkısıyla Terim'e gönderme yapmıştı. 22. şampiyonlukta stat hoparlöründen bu şarkı yükseldi, rövanş alındı.
Galatasaray'ın 22. Şampiyonluğunun ardından stat hoparlörlerinden, merhum Barış Manço'nun, "Yaz dostum" şarkısı çalınmaya başlandı. Herkes sürpriz bu şampiyonluk şarkısının, sebebini merak ediyordu. 'Yaz dostum'la 22. şampiyonluğun kayıtlara geçilmesi mi kast ediliyordu. Yoksa başka bir anlamı var mıydı? Yaptığımız araştırmada, şarkının bambaşka bir nedenle çalındığı ortaya çıktı. Kayıtlara geçen 22. şampiyonluk üzerinden Galatasaray camiası ve Fatih Terim, iki eski küskün yıldız Burak Yılmaz ve Arda Turan'a mesaj gönderiyordu.
RAKİP OLARAK DÖNDÜLER
Akşam'da yer alan habere göre; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Fatih Terim'le yaşadığı problemler nedeniyle Milli Takım'dan uzaklaşan Burak Yılmaz ve Arda Turan, Kosova maçıyla yeniden takıma dönmüştü. İkili 'Yaz dostum' şarkısını birlikte söyleyerek Fatih Terim'e mesaj vermişti. O dönem basında, "Arda Turan ve Burak Yılmaz, düet yaptı, Barış Manço'nun Yaz Dostum şarkısıyla Terim'e mesaj yolladı" şeklinde haberler yer almıştı. Terim 2017'de Galatasaray'ın başına geçti, Arda Turan geçen sezon Başakşehir'e geldi, Burak Yılmaz da bu sezonun ikinci yarısından itibaren Beşiktaş forması giymeye başladı.
GÜNÜN ANLAMINA UYGUN!
Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, dolayısıyla bu takımın formasını giyen Arda Turan da mağlup edilmiş oldu. Aynı şekilde Beşiktaşlı Burak Yılmaz da Galatasaray'ın gerisinde kalmıştı. 'Yaz Dostum' şarkısını çalmanın ve bu iki oyuncuya mesaj vermenin tam sırasıydı. Bu yüzden 22. şampiyonlukta stat hoparlörlerinden bu şarkı çalındı. Günün anlam ve önemine uygun olarak çalınan şarkının bir anlamda da 3 yıl önce yaşananların rövanşı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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tarafsiz arkadas yorumuna katiliyorum..yanlis insanlar yanlis yerlerde..bu ülkede efendi olmak kaybetirir..aykut kocaman gibi abdullah avci gibi . en sahtekarida ersun yalanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hak yiyen HAK''kı gücendirir, Haram olan hayır getirmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HEPINIZ MALSINIZ DIYORKI IDDAA GUNDEME GELDI DIYOR. NEREDEN BOYLE BIR KANIYA VARDINIZDA YORUM YAPIYONUZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sakin ARDA yi geri almayin hem GS icin kayip olur bakin avrupanin takimlari bile istemiyor Arda adam takim oyuncusu degil hemde egoist ve ahlaksiz herif , GS icin cok kotu olur hemde para kaybetmis oluruz GS para aldik diye paralari bosuna harcamayin Arda yi alan alsin bak baska kim istiyor HICKIMSECevap Yaz Yayından Kaldır
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Büyük adamlar işiyle küçük adamlar kişiyle uğraşır imparator mu yoksa sarayda soytarı mı belli olduCevap Yaz 11 21 Yayından Kaldır