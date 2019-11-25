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Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

İdda risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı 24 puanla lider kapatan Sivasspor'a 40.00 oran verildi.

25.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:34
Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

Süper Lig'in 12. haftasında zirve mücadelesi veren takımların maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider 'a 40.00 oran verilirken geçen sezonun şampiyonu 'a 2.70, 'ye 2.70, üst üste galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş'a ise 5.00 oran verildi.

İşte oranlar:

Galatasaray: 2.70

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 7.50

Başakşehir: 13.00

Sivasspor: 40.00


Haber Videosu: Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
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