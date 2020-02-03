Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe gösterilirken, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları sarı-lacivertli takıma yaklaştı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken, İddaa Risk Yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.
İddaa risk yönetimi, 2.50'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Galatasaray ve Trabzonspor ise ciddi bir sıçrama yaparak Fenerbahçe'ye yaklaştılar.
İşte şampiyonluk oranları:
3.00 Fenerbahçe
4.50 Trabzonspor
5.50 Galatasaray
5.50 Sivasspor
6.00 Başakşehir
11.00 Beşiktaş
13.00 Beşiktaş
Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:
2.50 Fenerbahçe
4.00 Sivasspor
6.00 Trabzonspor
6.00 Başakşehir
7.00 Galatasaray
15.00 Beşiktaş