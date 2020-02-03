Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı

03.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken, İddaa Risk Yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.

İddaa risk yönetimi, 2.50'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Galatasaray ve Trabzonspor ise ciddi bir sıçrama yaparak Fenerbahçe'ye yaklaştılar.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 Fenerbahçe

4.50 Trabzonspor

5.50 Galatasaray

5.50 Sivasspor

6.00 Başakşehir

11.00 Beşiktaş

13.00 Beşiktaş

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

2.50 Fenerbahçe

4.00 Sivasspor

6.00 Trabzonspor

6.00 Başakşehir

7.00 Galatasaray

15.00 Beşiktaş