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Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe gösterilirken, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları sarı-lacivertli takıma yaklaştı.

03.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44
Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken, İddaa Risk Yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.

İddaa risk yönetimi, 2.50'lik oranla 'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. ve Trabzonspor ise ciddi bir sıçrama yaparak Fenerbahçe'ye yaklaştılar.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 Fenerbahçe

4.50 Trabzonspor

5.50 Galatasaray

5.50 Sivasspor

6.00 Başakşehir

11.00 Beşiktaş

13.00 Beşiktaş

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

2.50 Fenerbahçe

4.00 Sivasspor

6.00 Trabzonspor

6.00 Başakşehir

7.00 Galatasaray

15.00 Beşiktaş

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