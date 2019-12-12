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Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 15. haftası öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2.65 oranıyla favori olarak gösterildi.

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:35
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncenlledi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla 'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Lider 'a 15.00, ikinci Beşiktaş'a ise 4.00 oran verildi. Son 2 sezonun şampiyonu 'a verilen oran ise 3.00

İşte şampiyonluk oranları:

2.65 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

4.00 Beşiktaş

7.50 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

15.00 Sivasspor


Haber Videosu

: Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
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