Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 15. haftası öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2.65 oranıyla favori olarak gösterildi.
12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:35
Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncenlledi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Lider Sivasspor'a 15.00, ikinci Beşiktaş'a ise 4.00 oran verildi. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'a verilen oran ise 3.00
İşte şampiyonluk oranları:
2.65 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
4.00 Beşiktaş
7.50 Trabzonspor
15.00 Başakşehir
15.00 Sivasspor
Haber Videosu: Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
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