: Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:35

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncenlledi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Lider Sivasspor'a 15.00, ikinci Beşiktaş'a ise 4.00 oran verildi. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'a verilen oran ise 3.00

İşte şampiyonluk oranları:

2.65 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

4.00 Beşiktaş

7.50 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

15.00 Sivasspor

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