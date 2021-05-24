Şampiyonluk kupası Bekir Çınar'ın mezarına götürüldü
TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.
TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.
Adana Demirspor, 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak 26 sene sonra Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Şampiyonluk kupasını alan mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet kupayı hayatını kaybeden eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.
Kupa, Çınar'ın mezar taşının yanına konuldu. Heyet dua edip mezardan ayrıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı