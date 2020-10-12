Şampiyonluk için favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre favori olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.55'e indirildi.

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Daha önce şampiyonluğa en yakın ekip olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranında değişikliğe gidildi.

Buna göre, Fenerbahçe 2.55'lik oranıyla ilk sırada yer aldı. Sarı lacivertlileri 3.05'lik oranıyla Galatasaray takip etti. Beşiktaş ve Trabzonspor'a 6.00'lık oran verilirken Başakşehir'in oranı 9.50 olarak açıklandı.

ESKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.70

Galatasaray: 3.00

Trabzonspor: 5.50

Beşiktaş: 6.00

Başakşehir: 8.50