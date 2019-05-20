Fatih Terim'in Kaba ve Hırçın Hareketleri Sosyal Medyada Trend Oldu
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Başakşehir maçını kazanan Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonluğun yankıları sosyal medyada devam ederken, maç içerisinde Başakşehir tarafıyla sık sık gerginlik yaşayan Fatih Terim twitterda trend topic listesine girdi.
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Futbolun dışında maç içerisinde sık sık gergin anların yaşandığı müsabakada Fatih Terim ve yedek kulübesi, Başakşehir tarafıyla sürekli gergin anlar yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından dün gecenin yankıları twitterda devam ederken FatihTerim, #KüfürbazKabadayıTerim etiketiyle trend listesine girdi.
ABDULLAH AVCI MAÇ SONU ELEŞTİRMİŞTİ
Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor, VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder." dedi.
SOSYAL MEDYADA TREND LİSTESİNDE
Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu olaylar sonrası Fatih Terim trend listesine girdi. #KüfürbazKabadayıTerim etiketiyle maçın yankıları konuşulmaya devam ederken, ülke gündeminde 6. sırada yer aldı.
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KUYYYRUK ACINIZ BüYüK ANLADIKTA FAZLADA YANSSITMAYINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mazlumu getirin uleeeeenCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bu utanmaza 2 tokat daha borcum var onuda ilk yakaladığım yerde atacam.Cevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır
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Ulan birakin bu kebapci Seloyu melo ayaklarini..Imparator mekanini basti iki tokat indirip simdilik bu kadar deyip cikti..Helal olsun IMPARATOR..Cevap Yaz 12 17 Yayından KaldırKAMERA GÖRÜNTÜLERİ: imparator orada(kebapçıda) dayağı yedi imparatoriçe oldu1 1 Yayından Kaldır