Fatih Terim'in Kaba ve Hırçın Hareketleri Sosyal Medyada Trend Oldu

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Futbolun dışında maç içerisinde sık sık gergin anların yaşandığı müsabakada Fatih Terim ve yedek kulübesi, Başakşehir tarafıyla sürekli gergin anlar yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından dün gecenin yankıları twitterda devam ederken FatihTerim, #KüfürbazKabadayıTerim etiketiyle trend listesine girdi.

ABDULLAH AVCI MAÇ SONU ELEŞTİRMİŞTİ

Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor, VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder." dedi.

SOSYAL MEDYADA TREND LİSTESİNDE

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu olaylar sonrası Fatih Terim trend listesine girdi. #KüfürbazKabadayıTerim etiketiyle maçın yankıları konuşulmaya devam ederken, ülke gündeminde 6. sırada yer aldı.