Şampiyonluğu Kaçıran Başakşehir Dağılıyor
Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, sezon sonunda Adebayor, Demba Ba, Serdar Taşçı, Mossoro ve Clichy ile yolları ayıracak. Emre Belözoğlu futbolu bırakacak. Arda Turan için ise Barcelona'nın kararı beklenecek.
Başakşehir'de şampiyonluğun kaçması ortaya büyük bir fatura çıkardı. Takımda yaşı ilerleyen ve yüksek ücret kazanan oyuncularla yollar ayrılacak. Listede Adebayor ilk sırada yer alıyor. Demba Ba, 3 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Clich, 6 aylık kontrat yapılan Serdar Taşçı ve 36 yaşına gelen Mossoro da topun ağzında olan isimler.
Fanatik'te yer alan habere göre; Daha önce futbolu bırakacağını açıklayan 39 yaşındaki Emre'yle birlikte durumu merak edilen bir diğer isim ise Arda Turan.Ücreti konusunda resmi açıklama yapılmayan, ancak Barcelona'dan aldığı 7 milyon Euro'luk ücretin karşılandığı iddia edilen deneyimli futbolcunun bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Ancak Barcelona oyuncuyu istediği zaman satabiliyor. Başakşehir de İspanyol deviyle görüşüp Arda'nın satılması yönünde talepte bulunacak.
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Çok fuzuli takımlar başakşehir ve Kasımpaşa. Derhal düşsün. Sakarya gelsin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İki sezondur şampiyonluğu kaçırdılar. Başta iyi, sonda kötü. Takımın pili bitmiş.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İnşallah ligden düsersinizde bir daha çıkamazsınız. Satılmıs takımCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Adebayor yasina ragmen tum basaksehiri cebinden cikarir beCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Biz ne takimlar dağıttıkCevap Yaz 16 8 Yayından Kaldır