Şampiyonluğu Kaçıran Başakşehir Dağılıyor

Başakşehir'de şampiyonluğun kaçması ortaya büyük bir fatura çıkardı. Takımda yaşı ilerleyen ve yüksek ücret kazanan oyuncularla yollar ayrılacak. Listede Adebayor ilk sırada yer alıyor. Demba Ba, 3 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Clich, 6 aylık kontrat yapılan Serdar Taşçı ve 36 yaşına gelen Mossoro da topun ağzında olan isimler.

Fanatik'te yer alan habere göre; Daha önce futbolu bırakacağını açıklayan 39 yaşındaki Emre'yle birlikte durumu merak edilen bir diğer isim ise Arda Turan.Ücreti konusunda resmi açıklama yapılmayan, ancak Barcelona'dan aldığı 7 milyon Euro'luk ücretin karşılandığı iddia edilen deneyimli futbolcunun bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Ancak Barcelona oyuncuyu istediği zaman satabiliyor. Başakşehir de İspanyol deviyle görüşüp Arda'nın satılması yönünde talepte bulunacak.