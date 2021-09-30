Şampiyonlar Ligi'nin 'Sheriff'i

Piyasa değeri 12.3 milyon Euro olan Moldova ekibi, ilk 2 maç sonunda piyasa değerinin neredeyse iki katı kadar para ödülü kazandı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftası 16 karşılaşma ile tamamlanırken, Real Madrid'i deplasmanda mağlup eden Moldova ekibi Sheriff, haftanın sürprizini gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta, 8 grupta oynanan 16 maç ile sona erdi. Haftanın en dikkat çekici sonucuna ise Moldova ekibi Sheriff imza attı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff, geride kalan haftada Real Madrid deplasmanında da 2-1 kazanarak D Grubu'nda ilk 2 haftayı 6 puanla lider kapattı ve dikkatleri üzerine çekti.

Moldova ekibi Sheriff'in geçtiğimiz sezon kaptanlığını yapan Veaceslav Posmac, yaz transfer döneminde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a transfer olmuştu. Moldova ekibinin 2017-2021 yılları arasında formasını giyen Posmac, geçtiğimiz sezon Sheriff formasıyla 22 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Tuzlaspor formasıyla 6 maçta 90 dakika forma giydi.