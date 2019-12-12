Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.
Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund
G Grubu: Leipzig, Olympique Lyon
H Grubu: Valencia, Chelsea
Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şunlar:
Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.
Haber Videosu: Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu
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Niye F. saray yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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NASIL SOKTUYSA SÜREKLİ PARALEL MESAJLAR VERİYORSUN PARALELCİLER GİTTİKTEN SONRA GS 10 TANE KUPA ALDI SENİN ŞİKEBAHÇEN KAÇ KUPA ALDI??? NEYMİŞ F. ŞİKEBAHÇEYMİŞYayından Kaldır
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Ama bizim uefa kupamız var ley ley leyyCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Sizin yok UEFA kupanız saftirik bizim var! Siz kimle yaptınız dün gece? Haaa siz uefa kupasındaydınız bu akşam oynayacaksınız :)) şampiyonlar ligiyle uefayı karıştırma şampiyonlar liginde aslanlar kapışır uefa da kuşlar uçar. . . şimdi otur bu gece kaç yiyeceksiniz onu düşün! Elin ya. . ğıyla gerdeğe girmeyin!4 4 Yayından Kaldır