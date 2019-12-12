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Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı.

12.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:42

'nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham

C Grubu: Manchester City, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid

E Grubu: Liverpool, Napoli

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund

G Grubu: Leipzig, Olympique Lyon

H Grubu: Valencia, Chelsea

Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şunlar:

Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.


Haber Videosu

: Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu
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HABER YORUMLARI (4)

  • 5678:
    NASIL SOKTUYSA SÜREKLİ PARALEL MESAJLAR VERİYORSUN PARALELCİLER GİTTİKTEN SONRA GS 10 TANE KUPA ALDI SENİN ŞİKEBAHÇEN KAÇ KUPA ALDI??? NEYMİŞ F. ŞİKEBAHÇEYMİŞ
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  • MTT:
    Sizin yok UEFA kupanız saftirik bizim var! Siz kimle yaptınız dün gece? Haaa siz uefa kupasındaydınız bu akşam oynayacaksınız :)) şampiyonlar ligiyle uefayı karıştırma şampiyonlar liginde aslanlar kapışır uefa da kuşlar uçar. . . şimdi otur bu gece kaç yiyeceksiniz onu düşün! Elin ya. . ğıyla gerdeğe girmeyin!
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