Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Avrupa'nın kulüpler bazından en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonrası, Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda çeyrek finale çıkma mücadeleleri netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.
Son 16 turunda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.
Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Devler Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde;
Borussia Dortmund - PSG
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Olympique Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
Haber Videosu: Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
-
kafa kafaya takımlar eşleşmiş bazı maçlarda, merakla bekliyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ATALANTA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR :):):)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
GALATASARAY YOK BURDa FATİH KIZMASIN :))Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır