: Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

16.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:43

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonrası, Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda çeyrek finale çıkma mücadeleleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.

Son 16 turunda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.

Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Devler Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde;

Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Olympique Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona

Haber Videosu