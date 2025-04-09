Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında dünden sonra bugün 2 karşılaşma yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Dün:
22.00 Arsenal 3-0 Real Madrid
22.00 Bayern Münih 1-2 Inter
Bugün :
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)
Barcelona ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.