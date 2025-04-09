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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında dünden sonra bugün 2 karşılaşma yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Dün:

22.00 Arsenal 3-0 Real Madrid

22.00 Bayern Münih 1-2 Inter

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Bugün :

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

Barcelona ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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