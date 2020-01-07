: Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde

07.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:42

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde.

Meksika'daki tatili bittikten sonra Amerika'ya dönen Wolanski, formunu koruyabilmek için spora geri dönerken, yaptığı egzersizleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı bu paylaşım, takipçilerinin beğenisini kazandı.

FİNALDEN ÖNCE TÜRKİYE'DEYDİ

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, kısa sürede sosyal medyada büyük bir ilgi görmüş, final öncesi Kapadokya'da olduğu anlaşılınca Türkiye'de de gündeme oturmuştu.

Wolanski'nin sahaya atlamasından sonra internet sitesindeki reklamlardan 4 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürülmüştü.

COPA AMERİKA FİNALİNDE BAŞARISIZ OLDU

Kinsey Wolanski bu kez benzer bir gösteriyi Copa America finali için denedi ancak başarısız olmuştu. YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile Brezilya-Peru finalinde sahaya girme planları yapan Wolanski, güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

Kılık değiştiren çift, o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak Copa America Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıklamışlardı.

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