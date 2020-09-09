Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, üst üste üçüncü kez VakıfBank'ı mağlup eden Eczacıbaşı VitrA'nın oldu.

Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA
09.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:27

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, üst üste üçüncü kez VakıfBank'ı mağlup eden Eczacıbaşı VitrA'nın oldu.

Eczacıbaşı VitrA, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda rakibi VakıfBank'ı 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve sezonun ilk kupasını kazandı. Daha önce kupayı dört kez müzesine götürerek rekoru elinde bulunduran Eczacıbaşı VitrA, eski adı Süper Kupa olarak da anılan organizasyonda, üç sene üst üste şampiyonluğunu ilan etti ve yeni bir rekora daha imza attı.

Karşılıklı sayılarla başlayan derbide oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-8 önde girdi ve smaçörlerinin etkili hücumlarıyla kısa sürede farkı açarak birinci seti 25-14 kazandı. VakıfBank ikinci sete hızlı başlamasına rağmen, Amerikalı orta oyuncu Chiaka Ogbogu'nun bloğunun ardından uzun bir seri yakalayarak farkı kapatan turuncu beyazlılar, bu seti de 25-22 önde bitirdi. Çekişmeli rallilere sahne olan üçüncü seti VakıfBank 25-18 kazandı. Dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA'ya, genç pasör Elif Şahin'in dengeli oyunu ve kaptan Boskovic'in hücumları yeterli olmadı ve maç tie-break setine uzadı. Son sette ise oyunun kontrolünü tekrardan ele geçiren turuncu beyazlılar, seti 15-12 alarak maçı sonlandırdı.

Nefes kesen mücadelenin ardından düzenlenen törende, kupanın 'En Değerli Oyuncusu', kaptan Tijana Boskovic olurken, şampiyon Eczacıbaşı VitrA'ya kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.

Törende turuncu beyazlıların kaptanlarından Simge Aköz'ün yaptığı konuşmada kupayı, koronavirüs pandemisi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ithaf etmesi büyük takdir topladı.

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül.

VakıfBank: Cansu, Guimaraes, Zehra, Haak, Hackley, Kübra, Ayça (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde.

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L), Beyza, Mirkovic, Saliha, Fatma

Setler: 2-3 (14-25, 22-25, 25-18, 27-25, 12-15)

Süre: 128 dakika (22,29,27,32,18) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 22:27:34. #1.15#
title