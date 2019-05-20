Şampiyon Galatasaray'ın İlk Transferi Babel, İstanbul'a Geldi

2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok erken başladı. Yıllardır kampa yetişmeyen transferlerden şikayetçi olan taraftarlar bu kez farklı bir tablo ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların ilk transferi şimdiden İstanbul'a geldi bile.

İLK TRANSFER BABEL

Sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir gelirin sahibi olan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfere de hızlı başladı. Başakşehir ile oynanan maçın son düdüğü sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Galatasaray'da ilk transferin kim olacağı netlik kazandı. Şampiyonluk kutlamalarında sosyal medya hesabından Galatasaray'ı işaret eden yıldız futbolcu Ryan Babel, İstanbul'a geldi.

İMZA SONRASI TATİLE ÇIKACAK

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak Premier Lig ekibinin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan Hollandalı kanat oyuncusu Galatasaray'a transferini imzaya dökecek. Sarı kırmızılılarla İstanbul'da son görüşmelerini yapacak olan yıldız isim, resmi imzaları attıktan sonra tatile çıkacak ve sonrasında yeni takımının kampına katılacak.

Ryan Babel, Premier Lig'de Fulham formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 5 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

ONYEKURU BİLMECESİ

Öte yandan Galatasaray'da Onyekuru'nun tekrar kiralanması da gündemde. Nijeryalı futbolcu sarı kırmızılılarda kalıp Şampiyonlar Ligi macerasına devam etmek istiyor. Ancak kendisi için ciddi bir teklif var.