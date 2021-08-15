Şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, profesyonel futbolcu oldu
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Şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, profesyonel futbolcu oldu

Şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, profesyonel futbolcu oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Khabib Nurmagomedov, futbolcu olma hayalini gerçekleştirdi. UFC'nin eski hafif siklet şampiyonu Nurmagomedov, Rusya 3. Lig takımı Legion Dynamo ile sözleşme imzaladı. arma dövüş sanatlarında ilk Müslüman şampiyon unvanına sahip Khabib Nurmagomedov, böylece hayalini gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesaplarından futbol oynadığı videoları bol bol paylaşan 32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov, Rusya 3. Lig takımı Legion Dynamo ile sözleşme imzaladı. Kralspor'un haberine göre; 2015 yılında kurulan takımla antrenmanlara çıkacağı açıklanan Khabib'in takımda futbolcu mu olacağı yoksa yatırım ortağı olarak mı görev alacağı ise net değil.

KARARINDAN GERİ ADIM ATMADI

2020 Ekim ayında, Justin Gaethje'yi yendiği mücadele sonrası UFC kariyerini noktaladığını açıklayan Khabib, UFC Başkanı Dana White'ın bütün çabalarına rağmen emeklilik kararından vazgeçmemişti.

Şampiyon dövüşçü Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Daha önce verdiği bir röportajda futbolculuk hayalindan bahseden Khabib; "Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk hayalim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye Cristiano Ronaldo, PSG Başkanı Al Khaelifi ve UEFA Başkanı Ceferin ile konuştum. Spartak Moskova ile antrenmanlara çıktım. Spartak iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim Real Madrid. İlk hatırladığım maç Real Madrid maçıydı. 1998'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık." sözlerini kullanmıştı.

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